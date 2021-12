Cancellare suggerimenti Google Negativi Risponde Cristian Nadi il Manager della reputazione.

Leggi su cityroma

(Di martedì 21 dicembre 2021) Se sei stato in giro per l’isolato nel business online, sai quanto può essere terribile avere una recensione o un commento negativo. E se quella recensione appare su, sarebbe un incubo che non vorresti mai vivere. Pertanto, è sempre importante sapere come non farsi prendere dal panico e gestire tali situazioni con calma e attenzione quando si presentano; normalmente lo chiamavamo “ Gestione”. Perché, diciamocelo! Tutti noi abbiamo concorrenti e c’è sempre qualcuno che cerca modi per dire una parola negativa o due su di te e sul tuo marchio. Ma non è l’unico motivo. Ci possono essere un sacco di altre cose che possono portare a un commento o una recensionee possono danneggiare laonlinetua attività. Un cliente insoddisfatto… un ...