Calenda si dimetterà da consigliere a Roma | “Ho provato a starci per un po’ | ma non è compatibile con il fare l’eurodeputato”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 21 dicembre 2021) Carloha annunciato che sidal ruolo dicomunale a: eurodeputato eletto col Pd e poi fuoriuscito per fondare Azione, dopo aver perso le elezioni amministrative nella Capitale aveva annunciato che avrebbe tenuto “solo” il seggio a Bruxelles. Ma per un po’ è rimasto comunque in Campidoglio: “Avevo detto che se non fossi stato eletto sindaco me ne sarei andato dal consiglio comunale, per lasciare spazio a questo ragazzo molto in gamba che ha coordinato tutto il programma”, ha dichiarato a Radio Capital. “Poi c’è stata un’alzata di scudi ed io houn po’ a stare in consiglio comunale però non riesco aun lavoro serio perché non ècon ilanche. Quindi lascerò il ...