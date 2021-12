Calenda lascia l'Assemblea capitolina. "Non voleva fare come Michetti"

Leggi su ilfoglio

(Di martedì 21 dicembre 2021) Era praticamente il consigliere in congelatore. Da settimana prossima, finalmente, Francesco Carpano, entrerà in Assemblea. Questa mattina la notizia l’ha data via Twitter direttamente il consigliere dimissionario Carlo: “previsto e dichiarato agli elettori prima del voto, la presenza in Consiglio comunale è incompatibile con il lavoro di europarlamentare e leader di partito. Rimanere per ragioni simboliche è assurdo. Lascerò spazio a Francesco Carpano che ha coordinato il programma della nostra lista". Cronaca di dimissioni annunciate. La breve avventura di Carloin consiglio comunale finisce dunque così: dopo due mesi, con due sole presenze durante le prime sedute d’aula, e una grande polemica sul mancato rispetto del divieto di fumo nel cortiletto della buvette dell’Aula Giulio ...