Calenda come Michetti. Il leader di Azione si dimette da consigliere comunale a Roma (Di martedì 21 dicembre 2021) Roma, 21 dic – Bufera su Carlo Calenda che annuncia le dimissioni da consigliere comunale d’opposizione a Roma: il ruolo, si giustifica il leader di Azione, è “incompatibile con la carica di segretario di partito e di europarlamentare“. Quando l’ex candidato sindaco del centrodestra Enrico Michetti aveva annunciato le sue dimissioni da consigliere comunale d’opposizione in Campidoglio era toccato a lui finire alla gogna. Ora è la volta dell’ex ministro Pd dello Sviluppo economico. Calenda si dimette da consigliere comunale: “Incompatibile con il lavoro di europarlamentare e leader di partito” “come previsto e ... Leggi su ilprimatonazionale (Di martedì 21 dicembre 2021), 21 dic – Bufera su Carloche annuncia le dimissioni dad’opposizione a: il ruolo, si giustifica ildi, è “incompatibile con la carica di segretario di partito e di europarlamentare“. Quando l’ex candidato sindaco del centrodestra Enricoaveva annunciato le sue dimissioni dad’opposizione in Campidoglio era toccato a lui finire alla gogna. Ora è la volta dell’ex ministro Pd dello Sviluppo economico.sida: “Incompatibile con il lavoro di europarlamentare edi partito” “previsto e ...

