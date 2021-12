Calciomercato Roma, arrivano i rinforzi: Grillitsch e Pedersen nel mirino (Di martedì 21 dicembre 2021) Calciomercato Roma: Mourinho aspetta rinforzi a gennaio, Grillitsch e Pedersen gli obiettivi La bella vittoria in casa dell’Atalanta ha ridato morale alla Roma. Adesso, però, Mourinho aspetta rinforzi dal mercato di gennaio. Il portoghese vuole un centrocampista e, tramontata l’idea Herrera dell’Atletico Madrid, resta bel salda l’ipotesi Grillitsch dell’Hoffenheim. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, l’austriaco è in scadenza di contratto i giallorossi potrebbero così strapparla a prezzo di saldo in inverno. E se per il centrocampo Mourinho cerca un titolare, nel ruolo di terzino destro ha già Karsdorp ma non un sostituto. E così ecco che la dirigenza giallorossa sta tenendo sotto stretta osservazione i ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 21 dicembre 2021): Mourinho aspettaa gennaio,gli obiettivi La bella vittoria in casa dell’Atalanta ha ridato morale alla. Adesso, però, Mourinho aspettadal mercato di gennaio. Il portoghese vuole un centrocampista e, tramontata l’idea Herrera dell’Atletico Madrid, resta bel salda l’ipotesidell’Hoffenheim. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, l’austriaco è in scadenza di contratto i giallorossi potrebbero così strapparla a prezzo di saldo in inverno. E se per il centrocampo Mourinho cerca un titolare, nel ruolo di terzino destro ha già Karsdorp ma non un sostituto. E così ecco che la dirigenza giallorossa sta tenendo sotto stretta osservazione i ...

