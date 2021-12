Calciomercato Milan – Alvarez, non solo i rossoneri sull’attaccante del River (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Secondo le ultime indiscrezioni di mercato provenienti dall'Argentina, non ci sarebbe solo il Milan sulle tracce di Julian Alvarez Leggi su pianetamilan (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Secondo le ultime indiscrezioni di mercato provenienti dall'Argentina, non ci sarebbeilsulle tracce di Julian

Advertising

cmdotcom : Indagine plusvalenze, perquisizione Guardia di Finanza nella sede #Inter: inchiesta per falso in bilancio. #Milan,… - PianetaMilan : #Calciomercato @acmilan - #Alvarez , non solo i rossoneri sull'attaccante del #Riverplate #ACMilan #Milan… - AndyRussell6 : RT @RudyGaletti: ???? #Milan, contatti esplorativi con l'agente #Bertolucci per #Everton. ?? L'attaccante del #Benfica è da diverso tempo su… - sagahtvstream : RT @RudyGaletti: ???? #Milan, contatti esplorativi con l'agente #Bertolucci per #Everton. ?? L'attaccante del #Benfica è da diverso tempo su… - RossoneroDomy : RT @RudyGaletti: ???? #Milan, contatti esplorativi con l'agente #Bertolucci per #Everton. ?? L'attaccante del #Benfica è da diverso tempo su… -