Calciomercato Lazio: Strakosha nel mirino dell'Udinese. I dettagli

Mercato Lazio, l'Udinese vorrebbe acquistare Thomas Strakosha già a gennaio: proposto alla Lazio uno scambio con Stryger-Larsen Il mercato di gennaio della Lazio sta per entrare nel vivo. Una situazione da risolvere è sicuramente quella di Thomas Strakosha. Il portiere albanese, che nelle ultime settimane si è ripreso la titolarità scavalcando Reina nelle gerarchie, ha il contratto in scadenza a fine stagione ed è convinto di arrivare al rinnovo entro la fine del campionato. Come riporta il Corriere della Sera, il portiere ha comunque numerosi estimatori tra cui l'Udinese dei Pozzo che vorrebbe anticiparne l'arrivo proprio a gennaio. Per convincere Tare i friulani hanno proposto uno scambio alla pari con Stryger-Larsen. Difficile che i biancocelesti accettino di concludere l'affare ma la pista va ...

