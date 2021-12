Calciomercato Inter, tre addii a gennaio: il punto della situazione (Di martedì 21 dicembre 2021) Calciomercato Inter La dirigenza nerazzurra è pronta a piazzare tre calciatori altrove in vista della finestra di mercato invernale: chi sono Inter (Getty Images)L’Inter, già campione d’inverno, è totalmente concentrata sull’ultima partita del 2021 che giocherà contro il Torino domani alle 18:30 dopodiché le attenzioni passeranno alla finestra di mercato invernale. La dirigenza nerazzurra pare sia pronta a cedere fino a tre pedine a gennaio, tutte a centrocampo. Secondo quanto riferito da La Gazzetta dello Sport, il più lontano dal club di Milano è Stefano Sensi che, da quando è tornato disponibile, ha giocato solamente 67 minuti. Nei prossimi giorni l’agente incontrerà Marotta ed Ausilio e insieme si troverà una soluzione. La possibilità è che passi in prestito ad ... Leggi su vesuvius (Di martedì 21 dicembre 2021)La dirigenza nerazzurra è pronta a piazzare tre calciatori altrove in vistafinestra di mercato invernale: chi sono(Getty Images)L’, già campione d’inverno, è totalmente concentrata sull’ultima partita del 2021 che giocherà contro il Torino domani alle 18:30 dopodiché le attenzioni passeranno alla finestra di mercato invernale. La dirigenza nerazzurra pare sia pronta a cedere fino a tre pedine a, tutte a centrocampo. Secondo quanto riferito da La Gazzetta dello Sport, il più lontano dal club di Milano è Stefano Sensi che, da quando è tornato disponibile, ha giocato solamente 67 minuti. Nei prossimi giorni l’agente incontrerà Marotta ed Ausilio e insieme si troverà una soluzione. La possibilità è che passi in prestito ad ...

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Inter Calciomercato, da Icardi a Wijnaldum: epurazione Psg - La Serie A osserva In casa Paris Saint - Germain tanti elementi della rosa sono poco impiegati, da Wijnaldum a Icardi, ma non solo: tanti club di Serie A pronti all'affondo a gennaioUn monte ingaggi faraonico e una ...

Gasperini, gol annullato giustamente e 5 giorni di polemiche: pazzesco! La stampa, così come critica la Roma, quando perde contro l'Inter senza tener conto degli otto assenti giallorossi, allo stesso modo deve rendere merito ai giallorossi per la Grande vittoria!

Inter, che occasione di mercato: giocatore in rotta col club, può arrivare dalla Premier Calciomercato.com Pioli “Non ci sono mezze misure, comanda il risultato” MILANO (ITALPRESS) – “Ascolto e leggo tante cose, alcune sono corrette e ci possono aiutare a fare meglio. Nelle prestazioni contro Liverpool e Udinese la squadra non mi è piaciuta, mentre con il Napo ...

Juric sull'Inter: "Gioca il miglior calcio d'Italia" Ivan Juric, nella conferenza stampa di vigilia, ha elogiato l'Inter di Inzaghi. Di seguito le dichiarazioni riprese da TMW. "L'Inter è la squadra che gioca il miglior ...

