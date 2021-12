Calcio | Thiago Motta ' Napoli costruito per vetta ma faremo nostra gara'

(Di martedì 21 dicembre 2021) LA SPEZIA - "Mi aspetto il migliorpossibile, è vero che ci sono molti giocatori importanti che non scenderanno in campo, ma ce ne sono altrettanti di grande valore che quando entrano riescono ...

La classifica dello Spezia resta complicata maMotta non dispera. "Il campionato è ancora lungo e tutto può succedere, gli anni scorsi abbiamo visto squadre partire molto bene e non riuscire a ...Lo ha detto l'allenatore dello Spezia,Motta , alla vigilia del match contro il Napoli che potrebbe essere per l'ex centrocampista l'ultimo sulla panchina dei liguri: 'Per il momento la quota ...«Affrontiamo il miglior Napoli possibile, anche se alcuni giocatori importanti non stanno giocando: a questo livello chi entra può mantenere il livello della squadra e lo abbiamo ...Campionato Primavera 2: highlights Frosinone-Ascoli 3-1 Sono 8 i calciatori squalificati dal Giudice Sportivo Germana Panzironi dopo la diciottesima giornata d'andata del campionato di Serie B. Un tur ...