Calcio, Roberto Mancini la prende con ironia: “L’Europeo è stato troppo facile, ci voleva un po’ di sofferenza” (Di martedì 21 dicembre 2021) Il 2021 sta per salutarci e per Roberto Mancini è stato un anno, sportivamente parlando, da ricordare. La vittoria degli Europei di Calcio ha rappresentato un risultato di altissimo profilo per il CT della Nazionale italiana di Calcio, dal momento che il titolo continentale mancava dal 1968. 53 anni dopo gli azzurri sono stati capaci di tornare sul tetto d’Europa, spingendosi ben al di là delle previsioni, considerando la maggior qualità di altre selezioni. Legato a questo importante traguardo raggiunto, il riconoscimento della Palma d’Oro, ricevuto dal Mancio nella Sala Sinopoli dell’Auditorium Parco della Musica ‘Ennio Morricone’ a Roma in occasione della tradizionale cerimonia dei Collari d’Oro, la massima onorificenza dello sport italiano. Un evento a cui hanno preso parte anche il presidente della ... Leggi su oasport (Di martedì 21 dicembre 2021) Il 2021 sta per salutarci e perun anno, sportivamente parlando, da ricordare. La vittoria degli Europei diha rappresentato un risultato di altissimo profilo per il CT della Nazionale italiana di, dal momento che il titolo continentale mancava dal 1968. 53 anni dopo gli azzurri sono stati capaci di tornare sul tetto d’Europa, spingendosi ben al di là delle previsioni, considerando la maggior qualità di altre selezioni. Legato a questo importante traguardo raggiunto, il riconoscimento della Palma d’Oro, ricevuto dal Mancio nella Sala Sinopoli dell’Auditorium Parco della Musica ‘Ennio Morricone’ a Roma in occasione della tradizionale cerimonia dei Collari d’Oro, la massima onorificenza dello sport italiano. Un evento a cui hanno preso parte anche il presidente della ...

Advertising

_Sport_Calcio_ : RT @pomeriggio5: Salgono i contagi causa variante #Omicron: stiamo andando verso una stretta per il #Natale? Ne parliamo con Roberto Polet… - _Sport_Calcio_ : ???? Al Ct Roberto #Mancini la Palma d’Oro al merito tecnico: “Speriamo che il 2022 sia meglio del 2021” @robymancio… - _Sport_Calcio_ : RT @Azzurri: ???? Al Ct Roberto #Mancini la Palma d’Oro al merito tecnico: “Speriamo che il 2022 sia meglio del 2021” @robymancio @Coninews… - roberto_morotti : RT @Napolinrime: Solo in 16 partiti tutti pronti ed agguerriti Col Vesuvio sempre dentro son riusciti a fare centro Va Elmas di testa a seg… - zironi_roberto : RT @EsercitoCrucian: CALCIO è sport di contatto, di azione, di maglie larghe, di tempo reale. Non di moviole, rallenty e linee tratteggia… -