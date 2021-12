Calcio: Osimhen, 'sarò disponibile per la Coppa d'Africa' (Di martedì 21 dicembre 2021) Napoli, 21 dic. - (Adnkronos) - "sarò disponibile per la Coppa d'Africa, a meno che io non sia tra i giocatori scelti per rappresentare la Nigeria". Così su Twitter l'attaccante del Napoli Victor Osimhen. Il 23enne nigeriano è fuori da circa un mese dopo lo scontro areo nel match contro l'Inter che gli è costato l'infortunio a zigomo e orbita sinistra. Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 21 dicembre 2021) Napoli, 21 dic. - (Adnkronos) - "per lad', a meno che io non sia tra i giocatori scelti per rappresentare la Nigeria". Così su Twitter l'attaccante del Napoli Victor. Il 23enne nigeriano è fuori da circa un mese dopo lo scontro areo nel match contro l'Inter che gli è costato l'infortunio a zigomo e orbita sinistra.

