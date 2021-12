Calcio Napoli | Insigne positivo al Covid | il campione in isolamento | salterà la prossima partita

(Di martedì 21 dicembre 2021) In seguito al tampone molecolare effettuato questa mattina è emersa la positività al-19 di Lorenzo. Il calciatore osserverà il periodo dipresso il proprio domicilio. Lo annuncia ufficialmente ildando l’esito del tampone molecolare del capitano della squadra.salta dunque ladi domani con lo Spezia e passerà una parte della pausa natalizia del campionato in. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Advertising

Gazzetta_it : Milan-Napoli, Massa sbaglia ad annullare il gol di Kessie #moviola - fanpage : La vicenda del gol annullato a Kessié nel finale di #MilanNapoli ha travalicato i confini nazionali: toni increduli… - SkySport : Gol annullati a #Milan e #Atalanta, decisioni corrette: la spiegazione #SkySport #SkySerieA #SerieA - petrazzuolo : RT @napolimagazine: L'EX D.G. - Fassone: 'Il Napoli sarebbe un bell'esempio di come si può vincere senza indebitarsi' - napolimagazine : L'EX D.G. - Fassone: 'Il Napoli sarebbe un bell'esempio di come si può vincere senza indebitarsi' -

Ultime Notizie dalla rete : Calcio Napoli

CalcioNapoli1926.it

- "È sempre un dispiacere quando non si hanno calciatori di questo livello a disposizione, però ora abbiamo a che fare con il rischio che possa succedere sempre qualcosa di nuovo e abbiamo ...Altra soluzione in difesa può essere il bloccocon Ospina (13 crediti) e Di Lorenzo (19 crediti) caldamente consigliati. Occhio, infine, alla capacità di Milenkovic (13 crediti), difensore ...Benvenuti alla diretta testuale di IamNaples.it della conferenza stampa di Luciano Spalletti alla vigilia di Napoli-Spezia.L'allenatore del Milan Stefano Pioli, è intervenuto ai microfoni, alla vigilia della sfida in campionato, del suo Milan contro l'Empoli.