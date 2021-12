Calcio | l' Atalanta non sfonda il muro del Genoa | al Ferrari finisce 0-0 2

(Di martedì 21 dicembre 2021) (Adnkronos) - Proprio Muriel passa l'intervallo in campo per scaldarsi ma nella ripresa non riesce comunque ad incidere facendo rimpiangere il connazionale. La Dea ci prova ancora con Koopmeiners da fuori, poi con un paio di entrate in area proprio di Muriel e poi con un colpo di testa di Demiral. Ildelregge senza particolari problemi tentando anche qualche ripartenza con la coppia Destro-Ekuban. Gasperini prova a cambiare le sorti del match con gli ingressi di De Roon, Ilicic e Pasalic ma senza successo. L'azione probabilmente più pericolosa dell'intero match arriva all'81' e la impacchettano due difensori: cross di Djimsiti, ottimo inserimento e colpo di testa di Demiral che però termina fuori da buona posizione. Pochi minuti dopo ci prova ancora Muriel, ma il suo destro da fuori esce.

L'perde così un'occasione e rimane al quarto posto a quota 38 e a un punto di ritardo dal duo formato da Milan e Napoli. Punto importante invece per il Genoa in ottica salvezza, con la ...Dopo la sconfitta casalinga contro la Roma, l'viene fermata anche dal Genoa, questa volta sul pari, 0 - 0 a Marassi, in una gara valida per la 19esima giornata di serie A.Il tecnico del Genoa: “Davanti possiamo fare meglio, ma la squadra aha dato delle risposte e sono contento”. L’allenatore del Genoa, Andriy Shevchenko, è molto soddisfatto per il pareggio conquistato ...Rivivi il pareggio di Marassi tra Genoa e Atalanta (0-0 il risultato finale) nella fotogallery di CalcioAtalanta.