Calcio | Gravina ' senza novità al 31 12 Salernitana fuori'

(Di martedì 21 dicembre 2021) "Non ci sono sconti rispetto alla scadenza del 31 dicembre per la cessione della". Lo ha detto il presidente della Figc, Gabriele, al termine del consiglio federale che ha ...

...è pragmatico: 'Il nostro protocollo lo conoscete, funziona, ma quando c'è un intervento di ... Attiva ora: tutte le notizie 21 dicembre 2021Cessione Nel frattempo, il presidente Figc, Gabriele, si è pronunciato sul rischio esclusione della Salernitana dalla Serie A, qualora il club campano non dovesse trovare acquirenti. "Non ci ...Roma, 21 dic. (Adnkronos) – “Sulla Salernitana non abbiamo assunto nessuna delibera, non era necessario. Ho letto ...La trasferta in terra friulana è stata bloccata dall'Asl di Salerno. La gara di questa sera verrà quindi rinviata, poi la Lega deciderà se riprogrammarla o decretare la sconfitta dei granata, che fare ...