Calcio | Gravina | ' Figc centro potere? Anche Lega A ma non si mettono d' accordo'

(Di martedì 21 dicembre 2021) Roma, 21 dic. (Adnkronos) - “De Laurentiis ha detto una grande verità: la federazione è undi. E io sono qui per esercitarlo. Ma ricordo a De Laurentiis cheladi Serie A ha il. E mi chiedo: è averenon eleggere un candidato indipendente da 4 anni? Da 5 anni non c'è un vicepresidente perché non sid'”. Lo ha detto il presidente della, Gabriele, sulle recenti dichiarazioni del patron del Napoli Aurelio De Laurentiis. “Io dovrei fare attività di segretariato a soggetti che non sanno fare nemmeno questo? Se qualcuno pensa che esercitare ilsignifica mettere fuori dalla porta alcuni soggetti allora sì, esercito il ...

Ultime Notizie dalla rete : Calcio Gravina

ha chiarito che nella serata di ieri è arrivata la richiesta di uno dei due (Lotito e Mezzaroma). E la posizione della Lega di A che vuole scongiurare il campionato a 19 squadre? 'La ...Lo ha detto Gabrieledurante la conferenza stampa post Consiglio Federale. "Non è possibile oggi continuare a discutere su come una realtà di questo tipo non abbia offerte - ha proseguito il ...Abbiamo solo un problema: quello delle Asl. Lì possiamo fare poco. Oggi intervengono in maniera abbastanza diffusa" ha detto il presidente della Figc, Gabriele Gravina, in conferenza stampa ...21 DIC - Quarantacinquemila euro per il Centro di Cure Palliative Pediatriche del Bambino Gesù. È la donazione che la Federazione Italiana Giuoco Calcio ha destinato all’Ospedale Pediatrico della Sant ...