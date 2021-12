Calcio, Gianni Infantino: “Sono d’accordo sull’intitolare l’Olimpico di Roma a Paolo Rossi” (Di martedì 21 dicembre 2021) Intitolare lo Stadio Olimpico di Roma a Paolo Rossi? Se ne parla e se ne discute. La proposta del presidente della FederCalcio Gabriele Gravina di dedicare al compianto campione del mondo del 1982 l’impianto capitolino ha avuto differenti reazioni. Nei fatti, l’idea avanzata dal n.1 della FIGC è diventata nei giorni scorsi proposta di legge a firma del deputato vicentino Pierantonio Zanettin (Forza Italia). Una proposta però che non ha avuto un grande appoggio soprattutto da parte dei tifosi della Roma e della Lazio, dal momento che non si vede in Rossi una figura a cui potersi identificare. La tesi dei supporters è molto chiara: l’inesistenza dei rapporti tra il campione del mondo e i colori dei club Romani. A questo proposito, ha detto la sua anche il presidente ... Leggi su oasport (Di martedì 21 dicembre 2021) Intitolare lo Stadio Olimpico di? Se ne parla e se ne discute. La proposta del presidente della FederGabriele Gravina di dedicare al compianto campione del mondo del 1982 l’impianto capitolino ha avuto differenti reazioni. Nei fatti, l’idea avanzata dal n.1 della FIGC è diventata nei giorni scorsi proposta di legge a firma del deputato vicentino Pierantonio Zanettin (Forza Italia). Una proposta però che non ha avuto un grande appoggio soprattutto da parte dei tifosi dellae della Lazio, dal momento che non si vede inuna figura a cui potersi identificare. La tesi dei supporters è molto chiara: l’inesistenza dei rapporti tra il campione del mondo e i colori dei clubni. A questo proposito, ha detto la sua anche il presidente ...

