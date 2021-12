Calcio femminile, sorteggio quarti Champions League 2022: la Juventus pesca il Lione (Di martedì 21 dicembre 2021) Non sarà di certo una passeggiata. La Juventus Women, dopo aver ottenuto la storica qualificazione ai quarti di finale della Champions League di Calcio femminile, dovrà affrontare una squadra molto complicata. Il sorteggio effettuato a Nyon (Svizzera) ha stabilito infatti che la Vecchia Signora se la vedrà contro il Lione (7 volte campione d’Europa e nove volte in Finale in questa competizione). Un ostacolo durissimo per la ragazze di Joe Montemurro, capaci comunque di qualificarsi in un raggruppamento che le ha viste confrontarsi con formazioni molto blasonate come il Wolfsburg e il Chelsea. Le campionesse d’Italia, dunque, affronteranno la fortissima formazione francese nella gara d’andata del 23 marzo (ore 18.45) e il 31 marzo per il ritorno (ore ... Leggi su oasport (Di martedì 21 dicembre 2021) Non sarà di certo una passeggiata. LaWomen, dopo aver ottenuto la storica qualificazione aidi finale delladi, dovrà affrontare una squadra molto complicata. Ileffettuato a Nyon (Svizzera) ha stabilito infatti che la Vecchia Signora se la vedrà contro il(7 volte campione d’Europa e nove volte in Finale in questa competizione). Un ostacolo durissimo per la ragazze di Joe Montemurro, capaci comunque di qualificarsi in un raggruppamento che le ha viste confrontarsi con formazioni molto blasonate come il Wolfsburg e il Chelsea. Le campionesse d’Italia, dunque, affronteranno la fortissima formazione francese nella gara d’andata del 23 marzo (ore 18.45) e il 31 marzo per il ritorno (ore ...

Advertising

forumJuventus : Anche #Gazzetta e #Corsport oggi hanno scritto la storia: non hanno dedicato nemmeno un millimetro in prima pagina… - RadioItalia : .@AmorosoOF sarà la madrina della Supercoppa Femminile: canterà la sua “Tutto accade” in occasione della finalissim… - AmorosoOF : #TuttINcampo perché #TuttoAccade! Orgogliosa di essere la madrina di questo evento e orgogliosa del fatto che il m… - OA_Sport : #CALCIOFEMMINILE Un ostacolo durissimo sulla strada delle bianconere nei quarti di finale della Champions League - MolfettaLiveIt : #Molfetta La Molfetta Calcio Femminile conquista la vittoria contro il Nitor Brindisi -

Ultime Notizie dalla rete : Calcio femminile Volata Champions: dalle certezze dell'Inter ai sogni della Fiorentina, sono in sette per quattro posti ...00 Parma - Perugia 1 - 1 16:15 Vicenza - Como 0 - 1 20:30 Reggina - Alessandria 0 - 4 VOLLEY - SERIE A1 FEMMINILE 17:00 AGIL Novara - Trentino Rosa 3 - 0 Visualizza Serie A1 femminile CALCIO - SERIE ...

Calcio a 5 femminile, al Palabadiali di Falconara si gioca la Supercoppa ...in Regione dall'assessore allo Sport e alle Pari Opportunità Giorgia Latini Il PalaBadiali di Falconara si prepara ad ospitare il 22 dicembre una grande giornata di Futsal (calcio a 5) femminile con ...

Tredici libri sul calcio femminile da leggere e regalare a Natale L Football - Il Magazine del Calcio Femminile Calcio femminile, sorteggio quarti Champions League 2022: la Juventus pesca il Lione Non sarà di certo una passeggiata. La Juventus Women, dopo aver ottenuto la storica qualificazione ai quarti di finale della Champions League di calcio femminile, dovrà affrontare una squadra molto co ...

Il derby laniero va al Prato Social club E’ il Prato Social Club ad aggiudicarsi il primo storico derby laniero del calcio femminile. La truppa di mister Pallara espugna il Chiavacci, rifilando alla Zenith Prato addirittura un poker. Le raga ...

...00 Parma - Perugia 1 - 1 16:15 Vicenza - Como 0 - 1 20:30 Reggina - Alessandria 0 - 4 VOLLEY - SERIE A117:00 AGIL Novara - Trentino Rosa 3 - 0 Visualizza Serie A1- SERIE ......in Regione dall'assessore allo Sport e alle Pari Opportunità Giorgia Latini Il PalaBadiali di Falconara si prepara ad ospitare il 22 dicembre una grande giornata di Futsal (a 5)con ...Non sarà di certo una passeggiata. La Juventus Women, dopo aver ottenuto la storica qualificazione ai quarti di finale della Champions League di calcio femminile, dovrà affrontare una squadra molto co ...E’ il Prato Social Club ad aggiudicarsi il primo storico derby laniero del calcio femminile. La truppa di mister Pallara espugna il Chiavacci, rifilando alla Zenith Prato addirittura un poker. Le raga ...