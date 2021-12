Cagliari | Mazzarri lo annuncia in conferenza | “E’ risultato positivo al Covid!”

(Di mercoledì 22 dicembre 2021) Dopo la partita contro la Juventus, Walter, tra amarezza e mestizia per la sconfitta, ha anticipato che il presidente Giulini èal Covid.ha poi continuato parlando della partita: “Oggi ho visto ciò che avevo visto anche nelle ultime partite. I 4-0 ci hanno fatto male ma oggi ho visto una squadra che ha reagito bene. Sull’1-0 meritavamo il pareggio. Nonostante le assenze importanti i ragazzi hanno fatto una grande gara. Il 2-0 è una ingenuità. Mi è piaciuto quasi tutto ma in questa annata non abbiamo molta fortuna. Con l’entusiasmo che c’era potevamo quasi vincerla, ci dice tutto storto. Mi auguro di iniziare il prossimo anno con il piglio che oggi ha ...

Advertising

AlfredoPedulla : #Giulini in passato ha esonerato per molto molto meno. Le responsabilità di #Mazzarri sono evidenti, ma a #Cagliari… - sportli26181512 : Cagliari, Mazzarri dopo la Juve: 'Meritavamo almeno il pari': Il tecnico: 'Ho visto una squadra diversa rispetto al… - CalcioNews24 : #Cagliari, #Mazzarri: «Mi auguro un 2022 diverso. Su #Caceres e #Godin…» - fcin1908it : Mazzarri: “Godin? I giocatori rispondano sul campo. Bisognava fare una scelta” - infoitsport : Juventus-Cagliari, Mazzarri: “buona reazione, meritavamo il pari” -

Ultime Notizie dalla rete : Cagliari Mazzarri

Per ora va bene così ai bianconeri, mentre è sempre più notte fonda per una picco in classifica, e ora ancherischia . Juventus -, le formazioni ufficiali JUVENTUS (4 - 4 -...TORINO - La Juve batte 2 - 0 ile conquista tre punti importantissimi in chiave Champions. Sono infatti quattro ora i punti ... Tornando alla sfida contro i sardi di Walter, il ...Il Cagliari di Walter Mazzarri chiude il 2021 con l’ennesima sconfitta. La sfida con la Juventus all’Allianz Stadium, anticipo della 19esima giornata di Serie A, finisce 2-0 per i bianconeri. A segno ...Il tecnico del Cagliari Walter Mazzarri è stato intervistato da Dazn. Ecco le sue parole: "Oggi ho visto quantomeno quello che avevo visto prima dei due 4-0. Noi venivamo da una ...