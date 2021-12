Caduta fatale da un palazzo, muore il rugbista Kawa Leauma (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Il rugbista spagnolo Kawa Leauma muore dopo un volo di 8 metri ad Amsterdam dopo la partita Paesi-Bassi e Spagna. Il mondo del rugby è in lutto dopo che la Federazione spagnola di rugby ha annunciato la morte di Kawa Leauma all’età di 32 anni. POTREBBE INTERESSARTI: Serie A, la Salernitana non parte per la trasferta di Udine rugbista Kawa Leauma (fonte: Twitter)L’atleta che ha giocato nelle squadre di di AMPO Ordizia e XV del Leon, si era unito recentemente alla nazionale spagnola e in questi giorni giocava nell’Olanda nel campionato europeo di rugby. Della sua morte si sa che Leauma è caduto da un edificio di Amsterdam poche ore dopo la vittoria della nazionale spagnola di rugby. L’uomo è caduto ... Leggi su ck12 (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Ilspagnolodopo un volo di 8 metri ad Amsterdam dopo la partita Paesi-Bassi e Spagna. Il mondo del rugby è in lutto dopo che la Federazione spagnola di rugby ha annunciato la morte diall’età di 32 anni. POTREBBE INTERESSARTI: Serie A, la Salernitana non parte per la trasferta di Udine(fonte: Twitter)L’atleta che ha giocato nelle squadre di di AMPO Ordizia e XV del Leon, si era unito recentemente alla nazionale spagnola e in questi giorni giocava nell’Olanda nel campionato europeo di rugby. Della sua morte si sa cheè caduto da un edificio di Amsterdam poche ore dopo la vittoria della nazionale spagnola di rugby. L’uomo è caduto ...

