Busto Arsizio, vandali distruggono pacchi natalizi per i poveri della Caritas (Di martedì 21 dicembre 2021) Hanno aperto e distrutto una sessantina di pacchi natalizi preparati dalla Caritas per le famiglie povere del quartiere, e lo hanno fatto non per fame o per bisogno, ma per dispetto: è il gesto vergognoso compiuto nella notte tra venerdì e sabato 18 dicembre al Centro anziani di Borsano, quartiere di Busto Arsizio, in provincia di Varese. Busto Arsizio, distrutti da vandali i pacchi di Natale per i poveri della Caritas "Un gesto del genere grida vergogna al cospetto di Dio. I responsabili devono pagare", ha tuonato parlando con i cronisti de La Prealpina don Francesco Ferrante, che dal 2016 guida la parrocchia dei santi Pietro e Paolo di Borsano.

