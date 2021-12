Buste dell’immondizia squarciate | marciapiedi impraticabili

Leggi su anteprima24

Salerno – La scena si ripete oramai da anni. Il martedì, in piena mattinata, alcunidella città risultano. Ciò a causa di due fattori: molte dellecon l'indifferenziato depositate la sera prima sono state nottetempoe rovistate da persone che – evidentemente – con determinati scarti delle famiglie, alimentano le loro micro-economie; Salerno Pulita proprio non riesce a raccogliere l'immondizia per tempo. Cause la cui concomitanza determina scene indegne. In foto due esempi: via Luigi Cacciatore e via Nizza. Siamo in centro, nel quadrante che comprende Asl e Cittadella Giudiziaria. Le foto sono state scattate alle ore 9 di martedì.