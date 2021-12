Buon compleanno Marco Bettiol, Piero Angela, Antonio Martino… (Di mercoledì 22 dicembre 2021) …Per Bredesen, Roberto Zaccaria, Guido de Angelis, Anna Galiena, Niccolò Ghedini, Beppe Bergomi, Vincenzo Amendola, Nicolas Vaporidis, Matteo Mancosu, Silvia Chimienti, Giorgio Tuccinardi, Zeno Bertoli, Gianluca Strazzabosco… Oggi 22 dicembre compiono gli anni: Marco Bettiol, fisico; Sauro Taiti, ex calciatore; Piero Angela, giornalista, divulgatore scientifico, pianista; Per Bredesen, ex calciatore Lazio, Udinese, Milan; Salvatore Gionta, ex pallanotista; Romolo Augusto Staccioli, storico; Ruggero Savinio, pittore, scrittore; Bruno Vantini, ex calciatore, allenatore; Héctor Elizondo, attore; Pier Comisso, ex calciatore; Giovanni Costariol, ex calciatore Lazio; Franco Dinelli, ex calciatore. Inoltre, compleanno di: Romano Malaspina, attore, doppiatore; Bruno Dettori, politico; Roberto Zaccaria, ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 22 dicembre 2021) …Per Bredesen, Roberto Zaccaria, Guido de Angelis, Anna Galiena, Niccolò Ghedini, Beppe Bergomi, Vincenzo Amendola, Nicolas Vaporidis, Matteo Mancosu, Silvia Chimienti, Giorgio Tuccinardi, Zeno Bertoli, Gianluca Strazzabosco… Oggi 22 dicembre compiono gli anni:, fisico; Sauro Taiti, ex calciatore;, giornalista, divulgatore scientifico, pianista; Per Bredesen, ex calciatore Lazio, Udinese, Milan; Salvatore Gionta, ex pallanotista; Romolo Augusto Staccioli, storico; Ruggero Savinio, pittore, scrittore; Bruno Vantini, ex calciatore, allenatore; Héctor Elizondo, attore; Pier Comisso, ex calciatore; Giovanni Costariol, ex calciatore Lazio; Franco Dinelli, ex calciatore. Inoltre,di: Romano Malaspina, attore, doppiatore; Bruno Dettori, politico; Roberto Zaccaria, ...

sscnapoli : ?? Buon compleanno, Jorginho! ?? ?? #ForzaNapoliSempre - Azzurri : ?? Buon compleanno ai Campioni d'Europa ?? Andrea #Belotti (28) e #Jorginho (30) ?? #Nazionale ???? #Azzurri… - teatrolafenice : ?? Buon compleanno a una delle Signore della Musica in assoluto: Mitsuko Uchida che in questo estratto interpreta, d… - DeniseGiacomet4 : @mettimileali @BELLIPRODUCTION Buon compleanno Alex. Senza di te, la casa è diventata una noia mortale - MattyInterista : RT @mettimileali: Buon compleanno Man?? le feste e tutta la casa non sono le stesse senza di te, manchi ?? #gfvip #teamsoleil #solex @BELLIP… -

Ultime Notizie dalla rete : Buon compleanno Il cibo e il Natale ci ricordano che la religione è una cosa viva Un buon esempio è la Fastenwoche (settimana del digiuno), ideata da Otto Buchinger (1878 - 1966) e ... non vi era uniformità nella comunità cristiane e la celebrazione del compleanno di Gesù si ...

Oroscopo Toro 2022: cosa dicono le stelle su amore e soldi Quando arriveranno le eclissi, più o meno nel periodo del vostro compleanno, voi sarete già in ... in che direzione andrà la relazione? Semmai fosse stato qualcosa di più di un buon amico, sicuramente ...

SSC Napoli - Buon compleanno, Jorginho! - Gonfia la Rete GonfiaLaRete Buon compleanno Sophie! È arrivata la mezzanotte e la vera festa può finalmente cominciare; la notte è ancora giovane e tutta da vivere. Dopo aver fatto gli auguri, a dir poco stellari, alla giovane ragazza che oggi compie ...

Tanti auguri e buon compleanno alla signora Maria! NAPOLI (di Raffaele De Lucia) – Oggi per la nostra redazione è una data particolare, una ricorrenza da festeggiare, infatti, una delle nostre più care e assidue lettrici, la signora Maria compie gli a ...

