Bundesliga | è ufficiale | dal 28 dicembre si richiudono gli stadi

Leggi su ilnapolista

(Di martedì 21 dicembre 2021) L’emergenza Covid continua a spaventare anche il mondo del calcio. Dal 28in Germania tutti gli eventi sportivi, comprese ovviamente le partite di calcio, si svolgeranno a porte chiuse. Questa la scelta del Governo ufficializzata in conferenza stampa dal cancelliere Scholz. I grandi eventi sportivi non possono più svolgersi con il pubblico e questo vale in particolare per le partite di calcio La decisione era nell’aria da diverso tempo, ora è: il primo Stato a riaprire gliè anche il primo a richiuderli. L'articolo ilNapolista.