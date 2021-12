Bullismo, Sofia presenta il libro “Il sole splende sempre se lo hai dentro” (Di martedì 21 dicembre 2021) Bullismo, Sofia Giovannetti presenta oggi, 21 Dicembre, il suo libro “Il sole splende sempre se lo hai dentro”. Ecco il racconto della 25enne Bullismo: LA STORIA DI Sofia GIOVANNETTI- Il Bullismo è un fenomeno ancora tremendamente attuale e diffuso in ogni parte del mondo. Sofia Giovannetti, studentessa 25enne, presenterà oggi il suo romanzo “Il sole splende sempre se lo hai dentro“. Secondo quanto riportano anche i colleghi di “forlitoday.it“, l’evento avrà luogo stasera, 21 Dicembre, alle ore 20.45, presso il Circolo ACLI di Magliano. Insieme a Sofia ci sarà anche Riccardo Bevilacqua, presidente ... Leggi su zon (Di martedì 21 dicembre 2021)Giovannettioggi, 21 Dicembre, il suo“Ilse lo hai”. Ecco il racconto della 25enne: LA STORIA DIGIOVANNETTI- Ilè un fenomeno ancora tremendamente attuale e diffuso in ogni parte del mondo.Giovannetti, studentessa 25enne, presenterà oggi il suo romanzo “Ilse lo hai“. Secondo quanto riportano anche i colleghi di “forlitoday.it“, l’evento avrà luogo stasera, 21 Dicembre, alle ore 20.45, presso il Circolo ACLI di Magliano. Insieme aci sarà anche Riccardo Bevilacqua, presidente ...

