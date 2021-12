Bufera al Grande fratello | Signorini distrugge Sonia Bruganelli | lei lascia il Gf Vip Fan sotto choc

Leggi su cityroma

(Di martedì 21 dicembre 2021) Nervi tesi al Gf Vip: Alfonso, a un certo punto della puntata in onda lunedì 20 dicembre, ha perso la brocca ed ha zittito la sua opinionista,, mentre era intenta a scagliarsi contro Alex Belli. Momenti di tensione scaturiti dopo un confronto tra lo stesso attore parmense e Soleil. La moglie di Paolo Bonolis ha cominciato a rumoreggiare dopo che il 38enne ha detto di essere stufo di tutto il can can che si è creato attorno a lui. Ma come? Lui è stufo? Lui che per mesi a portato avanti la soap? E che ancora oggi non perde occasione per fare ospitate tv e post social ‘gossippabili’? Domande che senza dubbio sono balenate nella testa della produttrice che infatti non le ha mandate a dire ad Alex. “Sono molto stufo…”, ha detto Belli dopo aver ricevuto una ramanzina da Soleil Sorge dentro la casa del Gf Vip. ...