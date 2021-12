Bufera a ' Ballando con le stelle' | finale truccata | Sapevamo già chi avrebbe vinto

(Di martedì 21 dicembre 2021) Il suo sogno era vincere o quantomeno salire sul podio dicon le, e invece Valeria Fabrizi che ha ballato con il nuovo maestro di danza Giordano Filippo si è dovuta accontentare di un quinto posto a pari merito con la coppia formata da Federico Lauri e Anastasia Kuzmina. L'attrice che interpreta Suor Costanza nella fiction Rai 'Che Dio ci aiuti' però, subito dopo ildicon le, ha rilasciato una breve intervista a Domenico Marocchi, inviato di Serena Bortone per la trasmissione 'Oggi è un altro giorno, senza nascondere la sua amarezza per il risultato, lanciando diverse frecciatine per il comportamento dei giudici di gara e sulla vittoria di Arisa e Vito Coppola. L'ultima attesissima puntata dicon le2021 su Rai ...

Lo abbiamo visto a Il cantante mascherato, poi come giudice a The Voice Senior con Antonella Clerici, infine quest'anno come concorrente dicon le Stelle, di nuovo con Milly Carlucci. E' ...Arisa vincecon le Stelle ma sul web scoppia una vera e propria. Moltissimi seguaci della trasmissione dopo il verdetto finale hanno avuto a che ridire con i giudici che avrebbero premiato in ...Invece ha lasciato l’amaro in bocca negli spettatori l’atteggiamento della conduttrice verso la Salerno che è stata letteralmente messa a tacere. Advertisement. Mara Venier ancora una volta non ha cel ...Finale con polemica e imbarazzo a Ballando con le Stelle. È la vincitrice Arisa, incalzata da una pungente Selvaggia Lucarelli, a parlare ...