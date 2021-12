Brutte notizie per Spalletti: è positivo al Covid (Di martedì 21 dicembre 2021) Ora è ufficiale, Lorenzo Insigne è positivo al Covid-19 nelle ultime ore era già arrivato un comunicato del Napoli che parlava di tampone dubbio per il capitano. Dubbi spazzati via dal tampone molecolare, quindi Insigne salterà l’ultima gara di campionato prevista domani sera contro lo Spezia. Napoli Insigne Covid-19Il comunicato ufficiale -S.S.C. Napoli: “In seguito al tampone molecolare effettuato questa mattina è emersa la positività al Covid-19 di Lorenzo Insigne. Il calciatore osserverà il periodo di isolamento presso il proprio domicilio. La squadra, in seguito alle indicazioni della ASL di competenza, ha effettuato un giro di tamponi molecolari i cui esiti verranno resi noti nel tardo pomeriggio”. Leggi su rompipallone (Di martedì 21 dicembre 2021) Ora è ufficiale, Lorenzo Insigne èal-19 nelle ultime ore era già arrivato un comunicato del Napoli che parlava di tampone dubbio per il capitano. Dubbi spazzati via dal tampone molecolare, quindi Insigne salterà l’ultima gara di campionato prevista domani sera contro lo Spezia. Napoli Insigne-19Il comunicato ufficiale -S.S.C. Napoli: “In seguito al tampone molecolare effettuato questa mattina è emersa la positività al-19 di Lorenzo Insigne. Il calciatore osserverà il periodo di isolamento presso il proprio domicilio. La squadra, in seguito alle indicazioni della ASL di competenza, ha effettuato un giro di tamponi molecolari i cui esiti verranno resi noti nel tardo pomeriggio”.

