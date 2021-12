Brigitte Macron è nata uomo | la first lady francese sporge denuncia contro le fake news

Advertising

ParliamoDiNews : `brigitte macron e` un uomo e si chiama jean-michel trogneaux!`: su twitter e` stata presa di mira.. - Cronache… - AgnsEtienne1 : RT @IlPrimatoN: Il suo vero nome, dicono i gossipari, sarebbe Jean-Michel Trogneux - amperrino : 'La Première dame è nata uomo'Voci su Brigitte. Lei minaccia denuncia - Damianodanny1 : BRIGITTE MACRON E' UOMO SI CHIAMA JEANMICHEL TROGNEAUXDA SU TWITTER FIRST LADY FRANCESE PRESA DI MIRA A COLPI DI… - diego4all : RT @_DAGOSPIA_: 'BRIGITTE MACRON E' UN UOMO E SI CHIAMA JEAN-MICHEL TROGNEAUX!': SU TWITTER E' STATA PRESA DI MIRA.. -

Ultime Notizie dalla rete : Brigitte Macron

colpita da falsità transfobiche sul suo conto. Il 7 novembre scorso è apparso su Twitter l'hashtag #JeanMichelTrogneux. Da quel momento in poi è iniziata a circolare la voce seconda ...Francia, 'nata uomo', la premièr dame minaccia denunce: 'Basta fake transfobiche su di me', première dame da maggio 2017, quando Emmanuelha assunto l'incarico di ...Presa di mira da una settimana a colpi di fake news secondo cui sarebbe nata uomo e si chiamerebbe ‘Jean-Michel Trogneux’, Brigitte Macron ha fatto sapere attraverso il suo entourage che intende sporg ...La first lady francese presa di mira su Twitter. Il contenuto della fake news: "Brigitte è un uomo e si chiama Jean-Michel Trogneaux!".