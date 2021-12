Brescia | il presepe no green pass fa infuriare il paese | le pecore guardano Draghi Video

(Di martedì 21 dicembre 2021) Roma, 21 dic — Dopo tante — blasfeme ed evitabilissime — rappresentazioni della natività in salsa pro-vaccinazioni e pro-(tra Gesù bambini con la mascherina, Madonne all’hub vaccinale e Re Magi con ilaporto verde) spunta anche il, decisamente polemico (a parere di chi vi scrive, parimenti evitabile) critico verso la gestione della pandemia operata dal governo. In un senso o nell’altro, insomma, gli italiani non riescono a fare a meno di strumentalizzare la natività per parlare di Covid. Ilnodiirano Siamo airano,in provincia di, dove qualcuno ha allestito undichiaratamente no ...

Advertising

Mikepub1 : RT @IlPrimatoN: Il sindaco ha condannato il gesto - GianniVezzani1 : RT @IlPrimatoN: Il sindaco ha condannato il gesto - IlPrimatoN : Il sindaco ha condannato il gesto - Gperlaliberta : Passirano - Brescia Il Presepe nogreenpass con le pecore che guardano Draghi “Per entrare qui non serve l’infame t… - VoceCamuna : #Sellero, il #presepe nel torrente visitato “in anteprima” dal #Vescovo di Brescia -

Ultime Notizie dalla rete : Brescia presepe

IlNo - Green pass almeno un merito l'ha avuto, ovvero quello di aver compattato la comunità di Passirano nel ribadire, una volta di più, l'importanza dei vaccini . Unanime la bocciatura (con ...E' parte delno vax allestito a Passirano, tra i vigneti della Franciacorta (in provincia di). "Per entrare qui non serve l'infame tessera verde", recita il cartello posto all'...Si tratta di opere a sé stanti, che non hanno alcuna attinenza con il presepe, poiché le dimensioni delle figure si aggirano tra i sessanta ed i novanta centimetri per quelle in piedi e tra i ...Ma le polemiche non sono certo bastate a far cambiare idea a chi lo ha realizzato, anche ieri il piccolo edificio sacro (censito dalla Diocesi come proprietà Ceni ) era aperto e così resterà. Questo & ...