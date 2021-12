Brescia: donna di 25 anni trovata senza vita in casa, si indaga (Di martedì 21 dicembre 2021) Milano, 21 dic. (Adnkronos) - Una ragazza di 25 anni, di origine pachistana, é stata trovata senza vita nel suo letto questa mattina a Prevalle, comune in provincia di Brescia. Nell'appartamento sono a lavoro carabinieri, medico legale e magistrato per chiarire le cause del decesso: al momento non si esclude nessuna ipotesi. Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 21 dicembre 2021) Milano, 21 dic. (Adnkronos) - Una ragazza di 25, di origine pachistana, é statanel suo letto questa mattina a Prevalle, comune in provincia di. Nell'appartamento sono a lavoro carabinieri, medico legale e magistrato per chiarire le cause del decesso: al momento non si esclude nessuna ipotesi.

