Brescia, donna di 25 anni trovata morta in casa. Indagini in corso (Di martedì 21 dicembre 2021) Brescia, donna di 25 anni trovata morta in casa. Sono ancora in corso le Indagini e i rilievi della Scientifica. Nessuna ipotesi è esclusa Sono ancora in corso le Indagini per la scoperta del corpo privo di vita di una donna questa mattina a Prevalle in provincia di Brescia. A lanciare l’allarme sarebbe stato il marito della donna di 25 anni di origini pakistane. Non si conoscono ancora i dettagli, ma secondo le prime indiscrezioni, il copro della donna è stato rinvenuto riverso nel suo letto. Leggi anche: FALSE VACCINAZIONI A PALERMO, LA DIGOS FERMA TRE PERSONE Non si conoscono nemmeno le cause del decesso, ma secondo quanto riportato ... Leggi su 361magazine (Di martedì 21 dicembre 2021)di 25in. Sono ancora inlee i rilievi della Scientifica. Nessuna ipotesi è esclusa Sono ancora inleper la scoperta del corpo privo di vita di unaquesta mattina a Prevalle in provincia di. A lanciare l’allarme sarebbe stato il marito delladi 25di origini pakistane. Non si conoscono ancora i dettagli, ma secondo le prime indiscrezioni, il copro dellaè stato rinvenuto riverso nel suo letto. Leggi anche: FALSE VACCINAZIONI A PALERMO, LA DIGOS FERMA TRE PERSONE Non si conoscono nemmeno le cause del decesso, ma secondo quanto riportato ...

