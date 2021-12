Brasile | un coraggioso Babbo Natale si immerge nella vasca degli squali

(Di martedì 21 dicembre 2021) Uncon la sua squadra di elfi si è immerso tra glidell'acquario marino Aqua Rio di Rio de Janeiro . Ormai una tradizione natalizia che si perpetua dal 2016, l'anno in cui...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Brasile coraggioso

Il Sole 24 ORE

UnBabbo Natale con la sua squadra di elfi si è immerso tra gli squali dell'acquario marino Aqua Rio di Rio de Janeiro . Ormai una tradizione natalizia che si perpetua dal 2016, l'anno in cui ...Più intraprendente alla guida, piùnei sorpassi, più impenetrabile e al dunque ... Il, nazione in cui la popolarità dell'automobilismo è esplosa grazie a Fittipaldi , risulta stretto. ...Un coraggioso Babbo Natale con la sua squadra di elfi si è immerso tra gli squali dell'acquario marino Aqua Rio di Rio de Janeiro . Ormai una tradizione ...Brasilia (Agenzia Fides) - "C'è un attacco frontale e articolato in corso contro le popolazioni indigene, le comunità tradizionali dell'Amazzonia, l'integrità della foresta pluviale amazzonica, la sic ...