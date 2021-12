Boxe | Colantoni campione italiano dei dilettanti | Fiumicino lo celebra

(Di martedì 21 dicembre 2021) A Massa si sono conclusi i Campionati Italiani Assoluti distica indetti dalla Federazione Pugilistica Italiana. Sono stati assegnati dieci titoli maschili e otto femminili, tra questi il giovane Valerionato e residente a. Il nostronella finalissima ha sconfitto Simone Cuomo approfittando di un walk-over. Comunque per il titolo dicat. 56kg la strada è stata lunga e soprattutto iniziata non certo sotto la migliore stella. Un sorteggio difficile inizialmente sembrava compromettere i sogni di gloria del nostro atleta visto che i probabili favoriti al titolo li doveva affrontare già nelle fasi eliminatorie a Montecatini, ma grazie alla preparazione e ai consigli del suo Maestro Stefano Vagni, dell’aspirante tecnico Simone Musci e del ...

