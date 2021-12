Borussia Dortmund | ultimatum ad Haaland | a breve l’incontro decisivo

(Di martedì 21 dicembre 2021) Ilavrebbe dato unadper decidere il proprio futuro. Atra le parti Ilnon vuole più attendere e, come riportato da AS, avrebbe dato una Erlingper decidere il proprio futuro. Andare via, magari decidendo anche la destinazione, o restare. E l’intenzione del club tedesco sarebbe quello di trattenerlo un altro anno, proponendogli un ingaggio monstre da 14 milioni. E una permanenza in giallonero potrebbe anche andare a favore del Real Madrid. I Blancos, infatti, pensano che Benzema abbia almeno un’altra stagione ad altissimi livelli e tardare l’arrivo digioverebbe al francese. ...

Prima pagina di As dedicata a Erling Haaland. Secondo il quotidiano spagnolo a breve il Borussia Dortmund chiederà una riunione al super bomber norvegese affinché spieghi qual è la sua priorità per il futuro. Il Real Madrid attende speranzoso.