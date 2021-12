Borsa | Milano chiude in rialzo con banche e energia

Advertising

infoiteconomia : Borsa Milano rimbalza con Europa in attesa Wall St, bene energia, banche - - infoiteconomia : Borsa: Milano (+1,1%) migliora con Europa, bene Saipem - infoiteconomia : - infoiteconomia : Borsa Milano rimbalza con Europa e Usa, strappa Juventus Da Reuters - infoiteconomia : Borsa Milano rimbalza con Europa e Usa, strappa Juventus - -

Ultime Notizie dalla rete : Borsa Milano

Secondo quanto precisato da ambienti della procura di, inoltre, l'attivita' investigativa di oggi ha riguardato solamente l'Inter - anche se le acquisizioni di documenti sono state fatte anche ...La maglia nera di giornata va alla matricola Homizy ( - 7,4%) . Ail Ftse All Share ha terminato la giornata a +1,73%. In rialzo anche Francoforte (+1,36%), Londra (+1,38%), Parigi (+1,38%) e Amsterdam (+1,56%). Tornando ai titoli di Piazza Affari, ...(ANSA) - MILANO, 21 DIC - La Borsa di Milano chiude in rialzo. L'ultimo indice Ftse Mib guadagna l'1,82% a 26.653 punti. (ANSA).La Borsa di Milano (+1,82%) chiude in rialzo a 26.653 punti, ai massimi dal 17 dicembre scorso, e indossa la maglia rosa in Europa. Sui listini del Vecchio continente scattano le prese di profitto dop ...