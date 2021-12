Borsa: Europa chiude in rialzo con energia, vola il gas (Di martedì 21 dicembre 2021) Le Borse europee chiudono in rialzo spinta con le prese di profitto dopo la flessione della vigilia e con la spinta di Wall Street. Torna a prevalere l'ottimismo nonostante il diffondersi dei contagi ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 21 dicembre 2021) Le Borse europee chiudono inspinta con le prese di profitto dopo la flessione della vigilia e con la spinta di Wall Street. Torna a prevalere l'ottimismo nonostante il diffondersi dei contagi ...

