Borgonovo: “Il tampone ai vaccinati? Significa che gli scienziati sono nel panico” (Video) (Di martedì 21 dicembre 2021) Roma, 21 dic – Nessuno ha mai detto che… È questo il nuovo tormentone del Natale 2021. Nessuno ha mai detto che il vaccino immunizzava. Nessuno ha mai detto che un vaccinato poteva ammalarsi e contagiare gli altri. Nessuno ha mai detto che il green pass ci avrebbe resi sicuri. Peccato solo che invece lo abbiano detto tutti. A cominciare da Mario Draghi, per arrivare fino all’ultimo virologo in cerca di celebrità, applausi e pacche sulle spalle. Ora, però, tutti fanno gli gnorri. Ed è proprio su questo che Francesco Borgonovo ha indirizzato i suoi strali. Esperti in confusione Intervenuto all’ultima puntata di Otto e mezzo, il vicedirettore della Verità ha messo in seria difficoltà il medico Luca Richeldi. Tutto parte dal titolo del quotidiano diretto da Maurizio Belpietro: «scienziati nel panico, come titola la Verità?», chiede ... Leggi su ilprimatonazionale (Di martedì 21 dicembre 2021) Roma, 21 dic – Nessuno ha mai detto che… È questo il nuovo tormentone del Natale 2021. Nessuno ha mai detto che il vaccino immunizzava. Nessuno ha mai detto che un vaccinato poteva ammalarsi e contagiare gli altri. Nessuno ha mai detto che il green pass ci avrebbe resi sicuri. Peccato solo che invece lo abbiano detto tutti. A cominciare da Mario Draghi, per arrivare fino all’ultimo virologo in cerca di celebrità, applausi e pacche sulle spalle. Ora, però, tutti fanno gli gnorri. Ed è proprio su questo che Francescoha indirizzato i suoi strali. Esperti in confusione Intervenuto all’ultima puntata di Otto e mezzo, il vicedirettore della Verità ha messo in seria difficoltà il medico Luca Richeldi. Tutto parte dal titolo del quotidiano diretto da Maurizio Belpietro: «nel, come titola la Verità?», chiede ...

