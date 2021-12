(Di mercoledì 22 dicembre 2021) “Mi togliete l’audio, non mi fate parlare”. “Non è vero, ti butto fuori”. Scintille atra Francesco, condirettore del quotidiano La Verità, e Bianca. Il giornalista, collegato con la trasmissione, si lamenta per la gestione dell’audio che lo penalizzerebbe nel dibattito su covid, green pass e tamponi. Dallo studio, la conduttrice reagisce e i toni si alzano. Non si arriva ai livelli ‘top’ dellodi una settimana tra Andrea Scanzi e Alberto Contri () anche perché interviene Vittorio Sgarbi, nelle insolite vesti di paciere. (immagini raiplay.it) L'articolo proviene da Italia Sera.

Advertising

StreetNews24 : L'ospite: 'Mi togliete l'audio'. La conduttrice: 'Ti butto fuori' - StreetNews24 : Borgonovo-Berlinguer, scontro a Cartabianca – Video - StraNotizie : Borgonovo-Berlinguer, scontro a Cartabianca - Video - telodogratis : Borgonovo-Berlinguer, scontro a Cartabianca – Video - italiaserait : Borgonovo-Berlinguer, scontro a Cartabianca – Video -

Ultime Notizie dalla rete : Borgonovo Berlinguer

Adnkronos

... programma di Rai3 condotto da Bianca. Il primo intervento è quello di Andrea Scanzi, ... autolesionisti Posizione diametralmente opposta sul tema da parte del giornalista Francesco:...... programma di Rai3 condotto da Bianca. Il primo intervento è quello di Andrea Scanzi, ... autolesionisti Posizione diametralmente opposta sul tema da parte del giornalista Francesco:...“Mi togliete l’audio, non mi fate parlare”. “Non è vero, ti butto fuori”. Scintille a Cartabianca tra Francesco Borgonovo, condirettore del quotidiano La Verità, e Bianca Berlinguer. Il giornalista, c ...Sfogo di Bianca Berlinguer contro il giornalista Francesco Borgonovo a Cartabianca su Rai3. L’ospite lamentava di non poter rispondere alle parole del giornalista in studio Luca Telese: “Lui pontifica ...