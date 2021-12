Boom tamponi | italiani hanno speso 30 milioni a novembre

(Di martedì 21 dicembre 2021) Gli30di euro per irapidi in farmacia. Ilè arrivato dopo l’introduzione del Green pass obbligatorio per recarsi al lavoro. Nel mese scorso, nelle farmacie sono stati somministrati circa un milione di, come emerge dai numeri forniti da Iqvia, provider globale di dati, analisi, consulenza e tecnologie innovative in ambito sanitario e farmaceutico. Nell’ultimo anno si è assistito a una costante crescita fino al decollo con l’introduzione dell’obbligo di Green pass sul luogo di lavoro. A gennaio 2021 – riferisce Iqvia – sono stati venduti 148milaantigenici in farmacia; a settembre, prima dell’obbligo del certificato verde obbligatorio erano 586mila per un totale di ...

Un decesso, due ricoveri e boom di contagi. Brutte notizie sul fronte Covid in Molise. Per nulla confortanti i dati emersi dal bollettino Asrem di oggi, 21 dicembre 2021. Non ce l'ha fatta una donna d ...