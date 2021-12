Boom di casi a New York | il sindaco offre 100 dollari a chi fa la terza dose

Advertising

MediasetTgcom24 : Covid, boom di casi tra operatori sanitari: quasi 5mila in 30 giorni #covid - 2_crim : RT @MediasetTgcom24: Covid, boom di casi tra operatori sanitari: quasi 5mila in 30 giorni #covid - TgrRai : RT @TgrRaiSicilia: Nell'edizione del #Tg delle 19,35 ci occuperemo di covid. boom dei contagi a catania. tracciati sette diversi casi di va… - TgrRaiSicilia : Nell'edizione del #Tg delle 19,35 ci occuperemo di covid. boom dei contagi a catania. tracciati sette diversi casi… - Yogaolic : RT @iltradate: Covid, boom di casi in Lombardia: oggi sono oltre 8000 -

Ultime Notizie dalla rete : Boom casi

Un decesso, due ricoveri edi contagi. Brutte notizie sul fronte Covid in Molise. Per nulla confortanti i dati emersi dal ... 83 i nuovisu 744 tamponi processati. 15 i guariti e 2.419 i ...Dall'inizio della pandemia itotali sono 5.436.143, 135.931 i morti. I dimessi e i guariti sono invece 4.916.068 , con un incremento di 16.189 rispetto a ieri. Sono 851.865 i tamponi molecolari ...Un decesso, due ricoveri e boom di contagi. Brutte notizie sul fronte Covid in Molise. Per nulla confortanti i dati emersi dal bollettino Asrem di oggi, 21 dicembre 2021. Non ce l’ha fatta una donna d ...REGGIO EMILIA – “I tamponi sono aumentati come richiesta e anche come positivi come risultati. Abbiamo avuto una notevolissima richiesta di tamponi alla quale stiamo cercando di fare fronte con una no ...