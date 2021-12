Bonus tv 2022, chi sono i pensionati che riceveranno un decoder gratis dal Governo: tutti i dettagli (Di martedì 21 dicembre 2021) Dopo aver approvato il rifinanziamento del Bonus tv per il 2022, il Governo ha delineato una misura rivolta ai pensionati per affiancarli nella transizione verso il nuovo digitale terrestre. Ecco di cosa si tratta e come funziona. Bonus tv, chi potrà ricevere un decoder gratuito: i requisiti per averlo Il maxi emendamento alla Legge di Bilancio è stato presentato venerdì in Senato e ha visto il rifinanziamento del Bonus tv per il prossimo anno. Alcuni cittadini, inoltre, nel 2022 potranno ricevere gratuitamente a casa un decoder di importo non superiore a 30€, come stabilito dai requisiti per il Bonus. In particolare, i cittadini interessati da questa agevolazione devono rispettare i seguenti ... Leggi su thesocialpost (Di martedì 21 dicembre 2021) Dopo aver approvato il rifinanziamento deltv per il, ilha delineato una misura rivolta aiper affiancarli nella transizione verso il nuovo digitale terrestre. Ecco di cosa si tratta e come funziona.tv, chi potrà ricevere ungratuito: i requisiti per averlo Il maxi emendamento alla Legge di Bilancio è stato presentato venerdì in Senato e ha visto il rifinanziamento deltv per il prossimo anno. Alcuni cittadini, inoltre, nelpotranno ricevere gratuitamente a casa undi importo non superiore a 30€, come stabilito dai requisiti per il. In particolare, i cittadini interessati da questa agevolazione devono rispettare i seguenti ...

