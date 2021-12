Bonus TV 2022: 166mila decoder gratis agli anziani, ecco come riceverlo (Di martedì 21 dicembre 2021) Bonus TV 2022, importanti novità in arrivo per i cittadini anziani che si trovano a confrontarsi con redditi bassi e costo della vita crescente. Con il maxi emendamento alla manovra il governo ha infatti inserito la possibilità di una ulteriore agevolazione, destinata a coloro che possiedono redditi da pensione fino a 20mila euro e un’età non inferiore a 70 anni. Grazie a uno specifico accordo con Poste Italiane, questi cittadini potranno ricevere un decoder aggiornato alle ultime tecnologie. In questo modo, diventerà possibile adeguare televisori anche meno recenti alla nuova tecnologia di trasmissione dei canali televisivi. come già avviene per altre agevolazioni pubbliche (si pensi al reddito di cittadinanza e alla pensione di cittadinanza), Poste Italiane contribuirà così a garantire un importante ... Leggi su notizieora (Di martedì 21 dicembre 2021)TV, importanti novità in arrivo per i cittadiniche si trovano a confrontarsi con redditi bassi e costo della vita crescente. Con il maxi emendamento alla manovra il governo ha infatti inserito la possibilità di una ulteriore agevolazione, destinata a coloro che possiedono redditi da pensione fino a 20mila euro e un’età non inferiore a 70 anni. Grazie a uno specifico accordo con Poste Italiane, questi cittadini potranno ricevere unaggiornato alle ultime tecnologie. In questo modo, diventerà possibile adeguare televisori anche meno recenti alla nuova tecnologia di trasmissione dei canali televisivi.già avviene per altre agevolazioni pubbliche (si pensi al reddito di cittadinanza e alla pensione di cittadinanza), Poste Italiane contribuirà così a garantire un importante ...

