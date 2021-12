Bonus idrico 2022, confermata la proroga: come spenderlo e come richiederlo, tutti i dettagli (Di martedì 21 dicembre 2021) Tra le agevolazioni estese anche al 2022 tramite il maxi-emendamento alla Legge di Bilancio compare anche il Bonus idrico per l’acquisto e l’installazione di sistemi di filtraggio dell’acqua. Ecco quali sono le spese ammesse nel Bonus e come si richiede. Bonus idrico 2022, arriva la proroga: quanto vale e quali sono i fondi a disposizione Buona notizie per chi ha intenzione di sostenere spese per acquistare e installare sistemi per “razionalizzare l’uso dell’acqua e ridurre il consumo di contenitori di plastica per acque destinate ad uso potabile” nel 2022. I lavori che si svolgeranno tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2022 saranno infatti inclusi nella proroga ... Leggi su thesocialpost (Di martedì 21 dicembre 2021) Tra le agevolazioni estese anche altramite il maxi-emendamento alla Legge di Bilancio compare anche ilper l’acquisto e l’installazione di sistemi di filtraggio dell’acqua. Ecco quali sono le spese ammesse nelsi richiede., arriva la: quanto vale e quali sono i fondi a disposizione Buona notizie per chi ha intenzione di sostenere spese per acquistare e installare sistemi per “razionalizzare l’uso dell’acqua e ridurre il consumo di contenitori di plastica per acque destinate ad uso potabile” nel. I lavori che si svolgeranno tra il 1° gennaio e il 31 dicembresaranno infatti inclusi nella...

Advertising

immergasitalia : RT @EdiltecnicoIT: Proroga Bonus Idrico fino al 2023 in arrivo - alessio_88 : #Manovra, stop alla “tassa sui tavolini’ per 3 mesi. Raddoppia il bonus mobili, prorogato il bonus idrico… - EdiltecnicoIT : Proroga Bonus Idrico fino al 2023 in arrivo - infoitinterno : Manovra, le novità dopo l’accordo su emendamenti: dal bonus idrico allo stop alla tassa sui tavolini - RoccoRaffaele1 : Bonus idrico prorogato al 2023. Errare è umano, perseverare diabolico. #manovradibilancio -