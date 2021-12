Bomba dalla Bundesliga: ultimatum ad Haaland! (Di martedì 21 dicembre 2021) ultimatum del Borussia Dortmund per Erling Haaland per decidere il suo futuro. A breve l’ incontro decisivo. Troppe voci di mercato negli ultimi giorni, in più la notizia sulla tassazione a favore dei procuratori per giugno 2022 e il Dortmund non ci sta. Il Borussia non vuole più attendere ed è atteso un incontro tra società e giocatore assieme a Mino Raiola per decretare il futuro del bomber norvegese. Andare via, magari decidendo anche la destinazione, o restare. E l’intenzione del club tedesco sarebbe quello di trattenerlo un altro anno, proponendogli un ingaggio monstre da 14 milioni. Haaland è ormai corteggiato da tempo da tutti i club di prima classe, in particolare Real Madrid e Manchester City avanti su tutte per questioni economiche. Dichiarazioni alla Bild dall’amministratore delegato del Borussia Dortmund Hans-Joachim Watzke, : “Non importa dove ... Leggi su rompipallone (Di martedì 21 dicembre 2021)del Borussia Dortmund per Erling Haaland per decidere il suo futuro. A breve l’ incontro decisivo. Troppe voci di mercato negli ultimi giorni, in più la notizia sulla tassazione a favore dei procuratori per giugno 2022 e il Dortmund non ci sta. Il Borussia non vuole più attendere ed è atteso un incontro tra società e giocatore assieme a Mino Raiola per decretare il futuro del bomber norvegese. Andare via, magari decidendo anche la destinazione, o restare. E l’intenzione del club tedesco sarebbe quello di trattenerlo un altro anno, proponendogli un ingaggio monstre da 14 milioni. Haaland è ormai corteggiato da tempo da tutti i club di prima classe, in particolare Real Madrid e Manchester City avanti su tutte per questioni economiche. Dichiarazioni alla Bild dall’amministratore delegato del Borussia Dortmund Hans-Joachim Watzke, : “Non importa dove ...

Ultime Notizie dalla rete : Bomba dalla Piazza della Loggia, una ferita profonda nella storia italiana (di N. Lofoco) ... a distanza di un anno dalla grande crisi energetica del 1973. Lo scenario politico europeo si sta ... E quella bomba si porterà via per sempre la sua vita, perché resterà uccisa sul colpo. I feriti ...

Bomba in piazza Loggia, chiuse le inchieste bis: due indagati All'estero vive hanno l'indagato dalla procura ordinaria: il procuratore aggiunto Silvio Bonfigli e la sostituta Caty Bressanelli hanno messo sotto inchiesta Roberto Zorzi, 68enne originario di ...

La bomba partì dalla Giudecca: «Due veneti gli esecutori materiali» Corriere della Sera A Ravanusa danneggiata anche la scuola, commovente appello a Mattarella, “Aiutateci” Il plesso Don Bosco si trova a soli 25 metri da via Trilussa, luogo del disastro dell'11 dicembre dove hanno perso la vita 9 persone ...

Bomba ecologica nel Vibonese, sequestrato un depuratore I carabinieri della Stazione di Sant’Onofrio ed i loro colleghi dell’Arma Forestale hanno scoperto una nuova bomba ecologica, destinata a colpire il fiume Mesima e, a valle, inondare di sostanze inqui ...

