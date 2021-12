Bollicine tricolore da record | 2miliardi di brindisi con vino italiano nel 2021

(Di martedì 21 dicembre 2021) Durante le feste natalizie e di fine anno letricolori segneranno un nuovo: 2 miliardi diattesi e un valore alla produzione di 236 milioni di euro. A calcolarlo l’Osservatorio Unione italiana vini (Uiv)-Ismea. Secondo l’Osservatorio, sono oltre 316 milioni le bottiglie italiane pronte per essere consumate durante le feste, segnando un +18,3% rispetto lo scorso anno e il 50% in più rispetto a solo 5 anni fa. Di queste, quasi 3 su 4 sono destinate all’estero, mentre sono circa 88 milioni le bottiglie (+14%) riservate per le feste alle tavole degli italiani, a cui si aggiungono leimportate, pari a circa 5 milioni di bottiglie, anch’esse mai così numerose (+50% sul 2020). A trainare gli imbottigliamenti sono tutte le principali denominazioni italiane, con crescite in doppia cifra, ...

