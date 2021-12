Bollette | Federacciai | ' caro energia è emergenza | subito tavolo con Draghi'

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 21 dicembre 2021) Milano, 21 dic. (Adnkronos) - La situazione del settore italiano della siderurgia "è oggi molto critica tanto che diverse imprese sono a rischio chiusura. Se non si intervieneper provare a mitigare un costo dell'ormai insostenibile non solo per le famiglie ma anche e soprattutto per le imprese il grande rischio è quello che molte si fermino e che non si riesca ad agganciare la ripresa che stiamo provando a cavalcare". Lo afferma Alessandro Banzato, presidente di, la federazione che rappresenta le imprese siderurgiche italiane. "Il problema - ha aggiunto Banzato - come giustamente ha ricordato oggi Matteo Salvini riguarda tutti gli italiani e le loro famiglie ma sottolineo anche tutte le imprese energivore come le nostre, aziende che sono alla base della produzione manifatturiera nazionale, storicamente asse ...