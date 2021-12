Bobo Vieri tra papà innamorato delle sue figlie a Twitch e la birra, che permetterà ai fan di incontrarlo (Di martedì 21 dicembre 2021) Bobo Vieri continua a riscuotere un notevole successo tra i fan, che lo seguono anche nelle sue avventure da papà e non solo. Il bomber ora segue diversi progetti, oltre al libro c’è anche la Bobo Tv su Twitch dove parla di calcio e non solo. Ora però i fan potranno realizzare il loro sogno di incontralo: c’è infatti la possibilità di poterlo vedere di persona e di passare un po’ di tempo in sua compagnia, come? Con un aperitivo con la birra del campione. Christian Vieri oggi: la vita a Miami Christian Vieri ora vive a Miami insieme alla moglie Costanza Caracciolo e alle figlie, Stella e Isabel alle quali è legatissimo e, insieme alla moglie, ne tutela al massimo la privacy. Lasciatosi alle spalle la vita calcistica, ... Leggi su thesocialpost (Di martedì 21 dicembre 2021)continua a riscuotere un notevole successo tra i fan, che lo seguono anche nelle sue avventure dae non solo. Il bomber ora segue diversi progetti, oltre al libro c’è anche laTv sudove parla di calcio e non solo. Ora però i fan potranno realizzare il loro sogno di incontralo: c’è infatti la possibilità di poterlo vedere di persona e di passare un po’ di tempo in sua compagnia, come? Con un aperitivo con ladel campione. Christianoggi: la vita a Miami Christianora vive a Miami insieme alla moglie Costanza Caracciolo e alle, Stella e Isabel alle quali è legatissimo e, insieme alla moglie, ne tutela al massimo la privacy. Lasciatosi alle spalle la vita calcistica, ...

Ultime Notizie dalla rete : Bobo Vieri L'aperitivo si fa con BOBO Vieri! Basta inserire nel carrello di Winelivery la propria Bombeer preferita e fare un ordine per essere ad un passo dall'aperitivo con il Bobo Nazionale. Per festeggiare il successo della sua birra, Vieri decide di brindare in compagnia di Winelivery e dei suoi fan prima online e poi.. dal vivo! Si sa che il famoso campione è sempre ...

