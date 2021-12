BLANCA | ULTIMA PUNTATA | UN FINALE DI STAGIONE CHE LASCIA SENZA FIATO FINO ALLA FINE

(Di martedì 21 dicembre 2021) Sesto e ultimo appuntamento con, questa sera alle 21.30 su Rai1, il crime drama liberamente tratto dall’omonimo romanzo di Patrizia Rinaldi, che racconta lo straordinario viaggio di una giovane donna non vedente, interpretata da Maria Chiara Giannetta, che ha la possibilità di realizzare il sogno che aveva sin da bambina: diventare una consulente della polizia.– Episodio 6 “Tornando a Casa” Il caso su cuisi trova ad indagare la interessa molto da vicino: riguarda Carmine Russo, il padre di Sebastiano, il ragazzo che lei aveva indicato come l’assassino di sua sorella. La salute della ragazza è sempre più compromessa, mentresaperlo si avvicina inesorabilmente ad una trappola pericolosa ordita da Nanni e che l’attende ormai da tempo. Tutte le puntate della serie ““, la ...

Blanca: le anticipazioni (trama e cast) della sesta e ultima puntata della serie tv in onda stasera - martedì 21 dicembre 2021 - alle ore 21,25 ...
Questa sera su Rai 1 andrà in onda l'ultima puntata di Blanca, crime drama liberamente tratto dall'omonimo romanzo di Patrizia Rinaldi. Se anche tu, come milioni di italiani, ti sei appassionato alle ...