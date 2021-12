Blanca | l' ultima puntata in onda stasera su Rai1 | le anticipazioni

Leggi su movieplayer

(Di martedì 21 dicembre 2021)sualle 21:25 e in streaming su RaiPlay torna, la fiction con Maria Chiara Giannetta e Giuseppe Zeno: ecco ledella sesta e. Appuntamentosualle 21:25, e in contemporanea anche in streaming su RaiPlay, con l'di, la fiction liberamente tratta dall'omonimo romanzo di Patrizia Rinaldi, che racconta lo straordinario viaggio di una giovane donna non vedente che ha la possibilità di realizzare il sogno che aveva sin da bambina: diventare una consulente della polizia. Ledel finale della prima stagione, intitolato Tornando a casa, annunciano che il caso su cuisi trova ad ...