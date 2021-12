Blanca | le anticipazioni trama e cast della sesta e ultima puntata

Leggi su tpi

(Di martedì 21 dicembre 2021) Questa sera, martedì 21 dicembre 2021, alle ore 21,25 su Rai 1 va in onda ladi, serie televisiva italiana diretta da Jan Maria Michelini e Giacomo Martelli, e liberamente tratta dai romanzi di Patrizia Rinaldi aventi per protagonista l’omonimo personaggio. La serie verrà trasmessa ogni lunedì e/o martedì in prima serata e vede come protagonista Maria Chiara Giannetta. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.Leriguardanti quest’Ferrando si ritroverà ad indagare su un nuovo caso che le interessa molto da vicino. Al centro dell’attenzione vi è Carmine Russo, il padre di Sebastiano, il ragazzo cheaveva indicato come l’assassino di sua sorella. La ...